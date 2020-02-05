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Курс доллара: рубль пробил психологическую отметку

Москва, 05.02.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль пробил психологическую отметку

Алексей Павлишак/ТАСС

Вечером во вторник курс рубля заметно ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 62,99 руб., что на сразу 73,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ещё сильнее обрушился курс евро, который подешевев за сутки на 90,5 коп., торговался к этому времени по 69,53 руб.

Рубль накануне солидно укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне позитивных сигналов с мировых площадок. Как ранее предполагали некоторые эксперты, инвесторы перестали панически воспринимать новости из Поднебесной, где продолжает бушевать смертельный коронавирус.

В частности, об этом заявил Александр Карпов из банка «Зенит». По его мнению, большинство мировых рынков во вторник показывали отскок, так как, паника по поводу ужасных последствий коронавируса пошла на спад.

«Пока сложно предположить, как рынки будут вести себя в дальнейшем, – подчеркнул он. – Многое здесь будет зависеть от статистики по коронавирусу. Но вчера на всех рынках можно было увидеть очень приличные отскоки, в том числе и уверенный рост индексов валюты emerging markets (ЕМ). Но в то же время припадают некоторые защитные активы, такие как золото и японская иена. Единственное, что пока не удается вытащить наверх, это нефть, так как опасения по поводу замедления спроса на «чёрное золото» из-за Китая пока достаточно сильны. Напомню, что трейдеры также ждут итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК».

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что вчера рубль поддержали как восстановление мировых цен на нефть, так и укрепление курсов валют развивающихся рынков, большинство из которых показали мощную восходящую динамику

«В ходе торгов вторника доллар ушёл под поддержку на уровне 63,20 руб. Если «медведям» удастся закрепиться в этом диапазоне, то вырастет вероятность отступления американской валюты к уровню 62,5 руб.», – предположил он.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС премьер» считает, что сегодня курс доллара будет формироваться в коридоре 62,60-63,70 руб.

«В любом случае внимание рынков останется сосредоточено на вирусной теме. Но без появления каких-то новых страшных поводов для усиления пессимизма дальнейшее активное снижение аппетитов к риска уже не видится таким вероятным как в конце прошлой недели. Кроме того, рынки продолжают готовиться к заседанию российского регулятора, которое состоится в пятницу. Если там произойдёт ожидаемое снижение ключевой ставки, то этом может оказать косвенную поддержку нацвалюте», – прогнозирует Покатович.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в течение дня все основные валюты на рынках EM торговались в плюсе к доллару.

«Естественно, что рубль не стал исключением и выступал одним из лидеров по укреплению, прибавив почти 1%, как в паре с долларом, так и в паре с евро», – подчеркнул эксперт.

Поддержку курс рубля, как пояснил Кравченко, оказывали в том числе и цены на нефть, которые пусть медленно, но всё же корректировались вверх после нескольких недель снижения.

«Но я не исключаю, что вчерашнее улучшение аппетита трейдеров к риску может оказаться лишь фиксацией прибыли по доллару. В частности, несмотря на поддержку ликвидностью китайского финансового рынка местным Цетробанком, все угрозы для китайской и глобальной экономики из-за распространения коронавируса остаются в силе», – резюмировал он.

Напомним, вчера стало известно, что Народный банк КНР предпринимает меры поддержки, осуществляя масштабные вливания финансов в банковскую систему – китайский регулятор в целях стимулирования аппетита к риску во вторник влил в финансовую систему более 71 млрд долл. Причём это было уже второе вливание – в понедельник оно составило более 150 млрд долл.

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