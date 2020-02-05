Мировые эксперты спрогнозировали цены на нефть

Из-за падения спроса в Китае мировые цены на нефть будут находится на отметке $60 баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарии британской консалтинговой компании Wood Mackenzie. В организации напомнили, что КНР является крупнейшим потребителем нефти, в этой связи мировой спрос на нефть первом квартале снизился на 900 тысяч баррелей в сутки и составляет 98,8 миллиона баррелей.

Ситуацию осложняет запрет авиаперевозок в рамках противодействия распространению неизвестного коронавируса, которым инфицировано уже 24 тыс. человек в мире.

Эксперты компании прогнозируют, что в ближайшее время спрос в Китае упадет еще на 200 тысяч баррелей в сутки, до 13 миллионов. Также отмечается, что данный спад стал первым с 2009 года. ОПЕК в этой связи придется сократить добычу сырья, чтобы удержать стоимость нефти на отметке $50 за баррель.