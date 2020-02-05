Названы товары, которые в России подорожают из-за коронавируса

Новый вид коронавируса, который продолжает бушевать в Поднебесной, уже в самое ближайшее время может привести к росту цен на некоторые товары в России. Речь, прежде всего, идёт о смартфонах и других гаджетах, пишет газета «Известия».

Как отмечают эксперты издания, к концу февраля — началу марта возможны дефицит товара и рост цен на эту продукцию. Предположительно, каждая неделя простоя производств, которые пока закрыты в Китае, будет добавлять к ценнику 1,5-3%, а проблемы с поставками затронут все бренды из Китая, а также Apple и частично Samsung.

Ожидаются перебои и с поставками автокомпонентов, ценник на которые вырастет сразу в несколько раз, так как комплектующие из КНР занимают в нашей стране почти 25% всего объёма рынка. Отмечается, что в настоящее время в автопроме практически нет комплектующих без китайских компонентов. При этом ожидаемый рост цен на дорогие компоненты из Поднебесной могут вырасти сразу на 50%, а на дешёвые – примерно в 2-3 раза.

Кроме того, уже сейчас на Дальнем Востоке России пропали с прилавков магазинов дешевые китайские овощи и фрукты. При этом помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень и мандарины, например, в Хабаровске и Владивостоке можно пока купить, но по заоблачным ценам.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая поставили в известность ВОЗ о том, что в стране произошла вспышка эпидемии неизвестного ранее коронавируса. Первый случай заражения был зафиксирован 12 декабря. В настоящее время насчитывается уже 24 тыс. заболевших, 490 из них скончались. В этой связи Россия приняла решение ограничить пропуск через границу с Китаем на Дальнем Востоке, а также закрыла границу с Монголией. В нашей стране зафиксированы два случая заболевания коронавирусом, который был выявлен у граждан КНР.