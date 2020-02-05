Нефть дорожает в ожидании новостей от ОПЕК+

Цена на нефть поднялась более чем на 1% на ожиданиях обсуждения техкомитетом ОПЕК+ сокращения объемов добычи "черного золота", передает Прайм.

Цены на нефть утром 5 февраля по состоянию на 7.52 по московскому времени смогли немного отыграть позиции, потерянные в связи с распространением в Китае коронавируса.

Фьючерсы на апрель сорта Brent выросли на 1,22%, достигнув показателя $54,62 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт WTI выросли 1,11%, до $50,16 за баррель. Прайм уточняет, что участники рынка продолжают следить за новостями с заседания технического комитета ОПЕК+, которое проходит 4-5 февраля.

4 февраля вопрос о сокращении объемов добычи нефти не обсуждался, участники заседания намерены рассмотреть его сегодня, 5 февраля, сообщают СМИ со ссылкой на делегата.

Ранее сообщалось, что известия о распространении неизвестного коронавируса в Китае в 2020 году значительно пошатнуло нефтяные рынки, поскольку Пекин на сегодня является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

В январе спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в день, или на 20% от обычного общего потребления.