Нефть приближается к точке, за которой начнется распродажа фьючерсов на Уолл-стрит

Паника, вызванная китайским коронавирусом, все больше напоминает обвал на нефтяных рынках, который произошел немногим более года назад, в октябре 2018 г. Цены на нефть тогда в течение двух месяцев упали более чем на 40% до 49,93 доллара за баррель.

Для нефти марки Brent зона опасности повторения такого же сценария сейчас составляет, по мнению директора Onyx Capital Group Грега Ньюмана, ок. 50 дол./бар. Сейчас цена барреля опустилась на 25% до 53,85 доллара, т.е. подобралась к зоне опасности достаточно близко, чтобы опасаться повторения обвала октября 2018-го года.

«Если это (снижение до 50 дол./бар.) произойдет,- объясняет Ньюман,- то торговцы опционов бросятся продавать нефтяные фьючерсы, чтобы покрыть свои позиции».

Обвальная распродажа нефтяных фьючерсов на Уолл-стрит почти наверняка спровоцирует обвал цен на «черное золото».

Сейчас, по крайней мере, на данном этапе на цены на нефть главным образом влияют не продажи фьючерсов на Уолл-стрит, а снижение спроса на нефть в Китае, составившее 20% или приблизительно 3 млн бар./сутки. Тем не менее, трейдеры не исключают большой обвальной распродажи, которую на Уолл-стрит называют «отрицательный гамма-эффект».

Этого гамма-эффекта с тревогой ожидают даже в ОПЕК, который сейчас решает, как ему реагировать на коронавирус, уже резко снизивший потребление нефти Китаем, крупнейшим в мире импортером. Агентство Bloomberg пишет, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника нефтяного картеля, пожелавшего остаться анонимным, что при принятии решения всерьез рассматривается и угроза обвальной распродажи нефтяных фьючерсов на Уолл-стрит.

Оснований для опасений и тревог у руководства ОПЕК хватает. Достаточно сказать, что цены на нефть марок Brent и WTI снизилась до годичных минимумов. Сегодня в Вене должно закончиться заседание Технического комитета ОПЕК, изучающего воздействие коронавируса на нефтяной рынок. Выводы экспертов, если они сочтут воздействие эпидемии достаточно сильным, могут заставить министров энергетики членов ОПЕК собраться на внеочередной саммит и попытаться принять решение о новом снижении добычи нефти, чтобы удержать цены на нее.

Цена нефти марки WTI упала ниже страйка (цены опциона в данный момент времени) более чем у 200 тыс. баррелей, который производитель выставил в последние две недели, пишут в аналитической записке аналитики Standard Chartered Plc. Причем, цены на нефть примерно половины этого объема находились в диапазоне 51-54 дол./бар. Это дает основания специалистам считать красной линией для WTI 50 долларов за баррель.

Ситуацию осложняет еще и отсутствие полной информации. Например, информация по одной из крупнейших хеджинговых программ, к примеру, программы Мексики, держится в строжайшей тайне. Деталей не знает никто ни в ОПЕК, ни на Уолл-стрит. Естественно, такая таинственность сильно осложняет определение красной линии или зоны опасности, пересечение которой может привести к массовой распродаже нефтяных фьючерсов на Уолл-стрит и обвалу цен на нефть.