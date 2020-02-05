Пассажирский самолёт потерпел крушение в аэропорту Стамбула

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен произошла авиакатастрофа. По данным телеканала CNN Turk, пассажирский самолёт авиакомпании Pegasus, который прилетел из Измира, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В свою очередь телеканал NTV уточняет, что воздушное судно загорелось и разрушилось сразу на три части. Несмотря на сильные повреждения и пожар, согласно предварительной информации, никто не пострадал – все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту лайнера находилось 177 пассажиров и 6 членов экипажа.

Между тем РИА Новости со ссылкой на данные администрации воздушной гавани сообщают, что есть раненые – как минимум 21 человек пострадал.

В настоящее время аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.