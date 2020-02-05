Польша объявила о прекращении импорта угля из России

Яцек Сасин – польский вице-премьер – заявил, что государственные компании страны больше не будут вывозить уголь из-за рубежа.

5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок. Уже известно, то этот штаб должен принять решение о дальнейшей деятельности в Польской горной группе, пишет «Европейская правда».

По данным издания, которое ссылается на RMF24, на шахтах ПГГ с конца прошлой недели продолжается забастовка с требованием прекратить импорт угля из России. При этом отмечается, что горняки даже начали перекрывать ж/д пути.

Кроме того, сообщается, что польские энергетические союзы предупредили, что пока на шахтных отвалах ждут огромные количества угля. Однако сохранится ли наличие достаточно качественного угля в ближайшие годы, неизвестно.

В настоящее время уголь из-за рубежа импортируют такие польские компании, как «Углекокс» и Польская энергетическая группа. При этом всего ежегодно Польша импортируют около 20 млн тонн угля из-за рубежа, основная часть приходит из России.