Стало известно, что именно сказал Помпео о принадлежности Крыма

Во время недавнего визита на Украину глава Госдепа США Майк Помпео сделал неожиданное заявление по Крыму.

По данным издания «Новое время», которое ссылается на одного из участников закрытой встречи с руководителем американского внешнеполитического ведомства, Помпео, парируя слова представителей общественности «самостийной» о неизбежности возвращения Крыма, сказал, что для Украины «Крым потерян».

При этом уточняется, что активистка Эмина Джапарова призвала главу Госдепа держать полуостров в поле зрения американской внешней политики. По словам участника встречи, в этот момент выражение лица Помпео «сильно изменилось, и он дал понять, что у него есть другие приоритеты, чем конференция по Крыму».

«Надо понимать, что Крым потерян. Мировые игроки это уже понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», – ответил госсекретарь США.

Слова Помпео уже оценили в России. В частности, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, признался, что это тот редкий случай, когда он полностью согласен с госсекретарём США.

«Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой. США по этому вопросу постепенно начинает проявляться здравый смысл. Дело за малым – признать российский статус полуострова не только де-факто, но и де-юре», – резюмировал Чегринец.