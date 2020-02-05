Прогноз погоды на март-2020: погода очень удивит

Метеорологи предупреждают, что погода в первой половине марта неприятно удивит своим совсем не весенним характером, так как почти вся территория Русской равнины окажется под влиянием холодных арктических воздушных масс.

И несмотря на то, что сурок Фил из контактного зоопарка «Приют Белоснежки», расположенного в Ленинградской области, не испугался своей тени, а это якобы значит, что россиян ждёт в этом году ранняя весна, синоптики утверждают обратное. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, приход климатической весны придёт в нашу страну, как минимум на 2-3 недели позже календарной.

Погода в марте-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Неприятно удивит погода в марте-2020 и москвичей. По прогнозу синоптиков, до середины первого календарного месяца весны в регионе ожидается нестабильная погода. В начале марта метеорологи обещают снегопады и морозы до минус 10-15, а также перепады атмосферного давления.

Погоду в Москве и Подмосковье в этот период будут формировать арктический атмосферный фронт, который покинет столичный регион примерно 17 марта. Предположительно, с этого дня в Москве начнётся потепление. И если ночью ещё возможны заморозки, то днём воздух станет прогреваться до плюс 4-7. Однако солнечные, ясные дни будут сменяться пасмурными и дождливым. Но в минус погода в этом году, как обещают синоптики, больше уже не уйдёт.

Погода в СПб в марте-2020. Прогноз синоптиков

Неожиданно холодно в начале марта будет в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, погода удивит жителей СПб и гостей Северной столицы суровой, зимней стужей. Холодные воздушные массы из Арктики и Скандинавии могут понизить температурный фон до ужасных минус 15-17 ночью и до минус 8-10 днём. Кроме того, ожидается шквалистый ветер и ураган.

Однако климатическая зима в городе на Неве в марте задержится всё-таки не на долго. Уже после 3-5 числа потеплеет до минус 2 – плюс 1, сначала заряди мокрый снег, потом ледяной дождь, потом обычный моросящий дождь. Пасмурная, слякотная погода продержится в Петербурге, как минимум до середины марта. Во второй же половине месяца осадки прекратятся, а воздух начнёт прогреваться до весенних плюс 4-7.

Погода в Сибири. Прогноз на март-2020

По прогнозу синоптиков, холодно почти весь март будет в регионах Сибири. При этом снежный покров здесь будет сохраняться до начала апреля. В начале первого календарного месяца зимы на фоне холодного северного ветра, порывы которого местами будут достигать 15-20 метров в секунду даже вполне нормальные температурные показатели – минус 1-5 – создадут ощущение зимних морозов.

В Западной Сибири, по прогнозу синоптиков, минус будет держаться предположительно до 15-20 марта. В частности, морозная погода, как ночью, так и днём ожидается в Новосибирской, Томской, Омской областях.

Зимнюю погоду обещают синоптики и жителям Южной Сибири. Настоящие сибирские морозы ожидаются в марте в Алтайском крае, Хакасии, Туве, Бурятии и Читинской области. Здесь в отдельные сутки столбики термометров будут опускаться до минус 25-30, а потепление сюда придёт не раньше апреля.

Прогноз погоды на март-2020 в Черноземье и Поволжье

Очень удивит мартовская погода жителей Черноземья и Поволжья. По прогнозу синоптиков, даже в таких регионах, как Липецкая, Тамбовская и Воронежская области, где в первом месяце календарной весны обычно градусники показывают до плюс 10 градусов выше нуля, на этот раз произойдёт крутое температурное пике вниз. Ожидается, что в первой декаде марта столбики термометров могут опускаться до минус 15-20, что аномально холодно. А потепление здесь прогнозируется не ранее середины месяца.

В Волгоградской области в марте будет значительно теплее – днём уже в первой декаде месяца, по прогнозу синоптиков ожидается от нуля до плюс 3-4. Однако с наступлением темноты воздух будет остывать до минусовых показателей. Во второй декаде марта, как предупреждают метеорологи, сюда вторгнется холодный фронт из Арктики, который на время вернёт зимнюю погоду с понижением температурного фона, снегопадами и метелью.

А вот в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях в первую неделю марта обойдётся без осадков. Зато местами будут подмораживать до минус 5-7 днём и до минус 15-20 – ночью. Оттепель здесь прогнозируется примерно с 7-8 марта. Но вместе с тёплым влажным воздухом в эти регионы придёт настоящая снежная буря, которая в середине месяца превратиться в ледяной дождь в сопровождении сильного ветра.