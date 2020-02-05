Путин обратился к зарубежным лидерам, приглашенным на празднование Дня Победы в Москву

Российский президент Владимир Путин выступил с обращением к мировым лидерам, которые приглашены на празднование 75-летия Победы в Москве, сообщает ТАСС.

В ходе вручения верительных грамот российский лидер призвал глав зарубежных государств и иностранные делегации в ходе празднования Дня Победы «продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости».

Путин также сказал, что в день Победы необходимо отдать дань «уважения ветеранам, а также почтить память миллионов отдавших свои жизни в той войне». Президент добавил, что 75 лет назад участниками антигитлеровской коалиции были заложены «идеалы мира, свободы и справедливости» в основу послевоенного мироустройства.

Ранее сообщалось, что свое намерение посетить Москву в День Победы 9 мая подтвердили глава Китая Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.