России вернули рекордное количество долгов

Впервые с 2010 года России вернули долгов больше, чем страна выдала кредитов, сообщают «Известия», ссылаясь на данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.

Уточняется, что Москва в 2019 году предоставила кредитов на сумму 215 миллиардов, а получила обратно 250 миллиардов рублей. Таким образом, разница составила 35 миллиардов рублей и стала рекордной за последние 10 лет.

Показателей удалось достигнуть благодаря тому, что сроки погашения основной части кредитов наступили у пяти-шести заемщиков одновременно, рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак. В 2010 году была также отмечена положительная разница, тогда заемщики вернули РФ 53 миллиарда рублей, а получили 14 миллиардов. Эксперты заявляют, что долги стали возвращать благодаря ужесточению требований к заемщикам, а также обострению геополитической обстановки.

Как сообщает официальный сайт Центробанка, вложение иностранных инвесторов в российский госдолг в 2019 году составило 22,2 миллиарда долларов. Из них 15 миллиардов было вложено в облигации федерального займа, а оставшиеся средства — в российские евробонды.