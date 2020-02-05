Рубль: без паники

После достаточно неуверенного роста в понедельник, 4 февраля 2020 года российская валюта начала отыгрывать потери, которые она понесла в последние недели перед угрозой возникновения в мире эпидемии коронавируса. Продажи коснулись всех мировых рынков, но emerging markets с рисковыми активами пострадали особенно сильно.

Однако по итогам предыдущего торгового дня курс доллара снизился на 1,28%, до рекордной с сентября прошлого года отметки. Так, пишет Finanz, сделки с расчетом «завтра» заключались по 62,9075 рубля, хотя накануне американскую валюту продавали дороже 64 рублей. Евро, в понедельник едва не пробивший отметку 71 рубль, подешевел до 69,45 рубля (на 98 копеек за день).

Росту способствовало то, что ученые дают достаточно позитивные прогнозы по созданию вакцины от коронавируса. Американские и европейские биржи вышли в зеленую зону. В России нерезиденты вновь проявили интерес к среднесрочным ОФЗ.

Интерес к российскому госдолгу объясним рыночной турбулентностью и потребностью инвесторов в сколько-нибудь доходных активах, пока мир в панике продает все подряд, указывает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Активный спрос на трехлетний выпуск говорит о том, что участники торгов действительно ищут механизмы заработка. Сегодня пройдут очередные аукционы Минфина, и ведомство предложит рынку то, что точно распродастся. Доллар на этом фоне, полагает аналитик, способен отступить в область 62,85 руб.

Покупатели ОФЗ понимают, что хотя снижение цены на нефть и быстрое, и способно пойти глубже к 50 долларам за баррель, однако такие низкие цены на нефть долго на рынке не продержатся, отмечает, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И даже за несколько месяцев данная ситуация с нефтью не способна нанести сколько-нибудь заметного ущерба российскому бюджету, благодаря применению бюджетного правила, когда при более высокой цене на нефть Минфин просто покупал больший объём валюты, чем при низкой цене.

Отсюда на сегодня и влияние нефтяной цены на курс рубля, на интерес к госдолгу России минимально. И этот интерес остаётся очень высоким, поскольку напрямую доходы держателей госдолга от цены на нефть тоже не зависят, как не зависят они и от состояния дел в нашей экономике: владельцы облигаций в любом случае будут получать свой фиксированный и высокий процент. Гарантий платежеспособности российской казны, как известно, более чем достаточно. Поэтому покупатели и остаются верны российским облигациям: рисков нет, а доход по ним стабильно высокий, и не только купонный доход, но и ожидания дальнейшего роста стоимости ОФЗ на вторичном рынке.

За счет данного механизма, рубль по сути перестал быть, как когда-то раньше, заложником колебаний нефтяных цен. Так что, по прогнозам аналитика, курс доллара вряд ли уже поднимется в ближайшие месяцы выше 65 рублей, а большую часть времени останется в коридоре от 61 до 63 рублей. Хотя возможен еще один, импульсивный и эмоциональный остаточный скачок доллара на неделю-другую чуть выше 65 рубля, в том случае, если нефть быстро упадет к 50 долларам.

Так или иначе, чуть позже, как только и нефть вернется к нормальным уровням, и мировые фондовые рынки окончательно оправятся от эффекта коронавируса и возобновят рекорды (а вчера Nasdaq уже поднялся до нового максимума всех времен), доллар продолжит плавно соскальзывать в направлении отметки в 60 рублей, а затем и ниже.

Но пока дальнейшее соскальзывание вниз нефтяного рынка по инерции, уверен Пётр Пушкарёв, и возможно, и даже вероятно, так как спекулятивное «медвежье» давление на нефтяной рынок гораздо меньше связано с влиянием коронавируса, чем это принято считать.

Собственно, говорит Пётр Пушкарёв, уже и сейчас по потенциалу падения спроса на нефть в Китае есть большой разброс мнений: от оценок из неназванных «источников» Bloomberg о возможности спада поставок в Китай в объемах до 3 млн баррелей в сутки, а это 20% от нынешнего уровня, до прогноза от British Petroleum о снижении китайских объемов всего лишь на 300-500 тыс баррелей в сутки. При том, что эта компания прогнозировала еще и глобальный рост мирового спроса до 1,2 млн баррелей к концу года, из-за короновируса теперь эти цифры могут уменьшиться лишь примерно на треть.

Однако ключевой фактор в сохранении высокого спроса на ОФЗ и на рубль — не нефть, а дифференциал процентных ставок между ставкой в России и в США и Европе с ее отрицательной процентной ставкой.

На этом фоне, считает Пётр Пушкарёв, сохранятся крайне низкие доходности по облигациям госдолга США и Европы, а также и предельно низкие или пониженные ставки во многих других странах. Условия же по российским ОФЗ продолжат выделяться в выгодную сторону даже в сравнении со многими бумагами госдолга других развивающихся стран. Таких, где ставки по доходности облигаций тоже высоки, однако и уровень закредитованности в плане соотношения госдолга к ВВП намного выше. Валютные курсы в России сейчас также сбалансированы лучше, считает он.