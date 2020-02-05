Рынок пошел вверх против хода столбика термометра

Холода и новости о, возможно, найденной вакцине от коронавируса помогли российскому рынку прийти в себя. К концу сессии в среду индекс Мосбиржи подрос на 0,54% до 3114,25 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся на 0,86%, до 1560,48 пунктов.

Стоимость нефти Brent выросла на 4,28% и составила 56,27 долларов за баррель (по состоянию на 20:42 мск). Российская валюта на этом фоне чувствует себя немного увереннее — до 62,84 рублей за доллар.

Понижение температуры вывело в лидеры роста сразу несколько энергетических компаний: в плюсе акции «ФСК ЕЭС» (+2,47%), ТГК-1 (+2,35%) и «Ленэнерго» («префы» +3,07%, обыкновенные акции +1,43%). Продолжают рост акции «Яндекса» (+0,61%), связываемый экспертами с усилением спроса на защитные активы.

На понижение пошли акции «Роснефти» (-0,63%), несмотря на подписание контракта на поставку в Индию до 2 млн тонн нефти до конца 2020 года. Также упали акции МТС (-0,47%), АФК «Система» (-0,49%) и «Транснефти» (-0,51%).