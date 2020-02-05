В Минобороны рассказали о состоянии россиян, прибывших из китайского Уханя

По сообщению Минобороны РФ, состояние 80 прибывших из китайского Уханя россиян удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено, сообщает «Интерфакс». Все граждане России, которых эвакуировали из зоны эпидемиологического бедствия, будут находиться в карантине в специальном временном месте размещения две недели.

Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту вылетел из Уханя 4 февраля. 5 февраля Минобороны сообщило о вылете из Китая второго борта с россиянами. В настоящее время самолет с 64 пассажирами направляется в Тюмень.

Все прибывшие в Тюмень россияне будут помещены в специальный реабилитационный центр, вокруг которого уже выставлено двойное ограждение и, следовательно, проникнуть внутрь невозможно, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Центр охраняется сотрудниками Росгвардии. В учреждение завезены дезинфекционные камеры, автономные очистные сооружения, а также устройства для уничтожения медицинских отходов.

По сообщению ВОЗ, на 5 февраля неизвестным коронавирусом заразились почти 24,5 тысячи человек, полностью излечились 905 пациентов.