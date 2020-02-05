США не уверены в необходимости новых санкции против «Северного потока-2»

США не уверены, что новые санкции против трубопровода «Северного потока-2» принесут желаемые результаты, рассказал сенатор от Демократической партии, член комитета по иностранным делам Бен Кардин.

«Я не уверен на этот счет», - прокомментировал Кардин возможность введения новых санкций агентству РИА «Новости».

Он заявил, что Вашингтон продолжает считать «Северный поток – 2» ошибкой и будет и впредь поддерживать политиков, которые считают проект «неверным курсом для демократий».

Ранее издание Handelsblatt, ссылаясь на источник в дипломатических кругах, сообщало о возможном введении США новых санкций против «Северного потока – 2». Предполагалось, что санкции затронут инвесторов и компании, которые принимают газ по газопроводу.