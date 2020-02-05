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Трамп заявил о «великом возвращении Америки»

Москва, 05.02.2020
#США
  • Трамп заявил о «великом возвращении Америки»

AP/TASS

Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении Союза». Настроение у президента было приподнятым. Он обратился к законодателям и народу США накануне почти неминуемого прекращения импичмента, т.е. победы в долгой войне с демократами. Голосование по этому вопросу должно состояться в Сенате сегодня, в среду.

Наверняка способствовали хорошему настроению и результаты опроса Gallup, появившиеся накануне его выступления. Согласно этим результатам рейтинг его популярности достиг среди зарегистрированных избирателей 49%. Это самый высокий рейтинг за три года президентства Дональда Трампа. Не обошлось однако и без ложки дегтя – половина избирателей его действия не одобряет. Не в его пользу и увеличивающийся разрыв в его поддержке среди республиканцев и демократов: 94 и всего лишь 7% соответственно. Это, кстати, рекорд Gullap.

Еще один момент, который следует иметь в виду сейчас, говоря практически обо всех событиях в политической и социальной жизни Соединенных Штатов, это предстоящие в ноябре 2020 года президентские выборы. Трамп в них участвует и очень хочет победить. Шансы его на второй срок велики. По крайней мере, сейчас.

В послании Конгрессу Дональд Трамп рассказал о причинах, заставивших его выдвинуть свою кандидатуру. Главным доводом его и его сторонников является экономика, дела в которой действительно последние три года идут неплохо. Говорил он, конечно, и о политике, с которой все далеко не так однозначно. Главным своим достижением во время первого президентского срока в политической сфере Дональд Трамп считает «великое возвращение Америки».

«За три коротких года мы разбили менталитет, утверждавший ослабление Америки,- заявил Трамп с трибуны Палаты представителей.- Мы отвергли принижение американской судьбы… Мы движемся вперед с немыслимой еще вчера скоростью, и мы никогда не вернемся назад».

Президент Трамп пытается позиционировать себя «архитектором» экономики, которая привела к очень низкой для США безработице. Обращаясь к работающим избирателям, избравшим его в 2016 году, он подробно рассказал о достижениях своей экономической политики и отверг критику, утверждающую, что от них (достижений) выигрывают только богатые.

«Каждый гражданин Америки может присоединиться к беспрецедентному успеху»,- подчеркнул президент Трамп.

Дональд Трамп поставил себе в заслугу и борьбу за сокращение списка ограничений. Особенно активно боролась его администрация с запретами в сфере защиты окружающей среды, запрещающими, например, разведку и добычу нефти и газа. Он также похвалил себя за недавние торговые сделки с Канадой и Мексикой, которая повысит темпы развития американской экономики на 0,35% и занятость на 0,12%, и с Китаем.  

Сейчас внимание президента Трампа обращено на торговые соглашения с Европой и Великобританией, которая с 1 февраля больше не входит в Евросоюз.

В избирательной кампании Трамп борется и за темнокожих избирателей, хотя среди них его позиции, по крайней мере, пока слабы. Согласно январскому опросу Washington Post-Ipsos 83% опрошенных 1088 темнокожих американцев считают его расистом. Примерно столько же уверены, что при нем расизм в Соединенных Штатах усилился. Действия президента одобряют всего 7% избирателей.

Попытался завоевать очки Дональд Трамп и у испаноговорящих избирателей. Он, естественно, ни словом не упомянул проблему с мексиканскими мигрантами, но напомнил о рекордно низкой безработице среди испаноговорящих американцев. Кстати, количество их на предстоящих выборах, по прогнозу аналитиков Pew Research Center, впервые превысит количество афро-американцев.

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