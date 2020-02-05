Учёные заявили о прорыве в разработке вакцины против коронавируса

Британские учёные заявили, что им удалось добиться серьёзного прорыва в разработке вакцины против смертельного коронавируса. По их словам, испытания новой вакцины на животных должны начаться уже в ближайшие дни, передаёт Sky News.

По данным телеканала, который ссылается на профессора Имперского колледжа Лондона, в случае удачных испытаний вакцину можно будет тестировать на людях уже предстоящим летом.

При этом британский профессор предупредил, что, хотя распространение китайского коронавируса может пойти на спад летом, есть вероятность вспышки второй волны заболевания.

«Поэтому наличие такой вакцины было бы полезно для людей», – резюмировал учёный.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая поставили в известность ВОЗ о том, что в стране произошла вспышка эпидемии неизвестного ранее коронавируса. Первый случай заражения был зафиксирован 12 декабря. В настоящее время насчитывается уже 24 тыс. заболевших, 490 из них скончались. В этой связи Россия приняла решение ограничить пропуск через границу с Китаем на Дальнем Востоке, а также закрыла границу с Монголией. В нашей стране зафиксированы два случая заболевания коронавирусом, который был выявлен у граждан КНР.