В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС

По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку. На АЗС в Бресте рассказали, что продают в одни руки не более 100 литров дизеля из-за нехватки топлива.

На заправках в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске рассказали, что пока подобных распоряжений не поступало, и ограничений в продаже нет, что «будет завтра, неизвестно». По некоторым сообщениям, белорусским АЗС, принадлежащим нефтяным компаниям России «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», отказываются поставлять нефтепродукты НПЗ в Мозыре и Новополоцке без премии. Однако данные не подтверждены официально.

В свою очередь в госконцерне «Белнефтехим» назвали введение лимитов на продажу топлива самоуправством, поскольку белорусские НПЗ в состоянии полностью удовлетворить потребностей внутреннего рынка в топливе.