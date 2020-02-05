В Госдуме прокомментировали заявление США о потере Крыма Украиной

Киев шокирован заявлением госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Для официального Киева эти слова — настоящий шок: да — поддержка будет, но, как говорится, без души», - цитирует парламентария РИА «Новости». Бальбек сообщил также, что данные слова можно расценивать, как согласие США с тем, что «Крым отошел от берегов Украины, просто отчалил и убыл за горизонт».

При этом Бальбек не считает заявление Помпео сенсацией, поскольку вопрос с Крымом, как ранее заявил российский президент, закрыт раз и навсегда. Своим высказыванием Помпео хотел донести до украинских властей правду, считает депутат.

Напомним, СМИ Украины сообщили, что в ходе визита в Киев госсекретаря Помпео, тот заявил, что «для Украины Крым потерян, поскольку Россия не из тех, у кого что-то можно забрать».