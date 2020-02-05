В ЦБ РФ предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Валерий Лях – глава Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам – рассказал, что регулятор обнаружил новую схему мошенничества с кредитами. По его словам, мошенники-кредиторы выдают займ частному лицу или ИП, а уже буквально через месяц-два организация, которая выдавала кредит, неожиданно исчезает, пишет «Российская газета».

Поле чего заемщики не могут делать ежемесячные платежи. При этом в договоре, который был подписан при получении кредита, содержатся пункты о штрафных санкциях и росте процентной ставки при просрочке кредита. Таким образом, задолженность сильно вырастает.

Через некоторое время кредитор подаёт судебный иск с требованием выплатить всю сумму с процентами, обвиняя заёмщика в том, что тот якобы сам виноват в просрочках по платежам.

По словам Ляха, многие россияне не знают о норме, защищающей их права, поэтому попадаются на удочку мошенников. Кроме того, как признал представитель ЦБ РФ доказать недобросовестность кредитной организации очень сложно. В этой связи он рекомендует россиянам брать кредиты только в известных банках и не пользоваться услугами частных кредиторов и организаций, выдающих микрозаймы.