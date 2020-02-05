Вашингтон анонсировал переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Роберт О'Брайен – помощник главы Белого дома по национальной безопасности – заявил, что США и Россия в самое ближайшее время начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. По его словам, это делается для того, чтобы «противостоять русским», передаёт РИА Новости.

«В любом случает, думаю, что очень скоро мы начнём переговоры с Россией по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам», – заявил советник президента США.

Кроме того, он отметил, что предстоящие переговоры между Вашингтоном и Москвой являются очень важными для всего мира, а не только для РФ и США.