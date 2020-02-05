У Зеленского отказались от идеи поставлять воду в Крым

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Киев не планирует возобновлять поставки пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. «В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым … отметим, что эта информация не соответствует действительности», - написал чиновник в Facebook.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины, прошедший в парламент от партии президента Украины Владимира Зеленского, Юрий Аристов заявлял о возможности продажи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.