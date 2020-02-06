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Аида Гарифуллина - Концертный зал Барвиха Luxury Village

Москва, 06.02.2020
29 февраля в Концертном зале Барвиха Luxury Village выступит звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. Обладательница эффектной внешности, безупречного вкуса и изумительного голоса выступит на этой сцене впервые.
#Культура
  • Аида Гарифуллина - Концертный зал Барвиха Luxury Village

Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину «одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего». Его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных театров и концертных залов мира. В 2017 году за лучший сольный альбом она получила престижную награду ECHO Klassik, которую называют Оскаром в классической музыке, а летом 2018 года выступила на торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу. Сегодня знаменитую певицу продолжают приглашать для участия в масштабных музыкальных проектах. Так, осенью 2019 года Аида стала ведущей 6-го сезона телевизионного конкурса «Большая опера» – одного из флагманских проектов телеканала «Культура». Тогда же Аиду пригласили принять участие в грандиозном концерте на стадионе «ВТБ-Арена», посвященном дню рождения композитора Игоря Крутого. Тогда композиции Крутого, помимо самой Аиды, исполнили Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Димаш Кудайберген и многие другие.

Совсем скоро, в феврале 2020 года состоится еще один дебют Гарифуллиной – на этот раз на сцене Большого театра. Аида исполнит партию Волховы в опере «Садко» Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова. Это не первое сотрудничество оперной дивы и талантливого режиссера. Так, в 2017 году солистка Венской оперы и Мариинского театра триумфально дебютировала в Парижской национальной опере, исполнив главную партию в «Снегурочке» Римского-Корсакова. Два года спустя именитый режиссёр пригласил Аиду на роль Луизы в опере Прокофьева «Обручение в монастыре» (Берлинская государственная опера, апрель 2019). Сегодня в насыщенном графике певицы выступления в Метрополитен-опера, Берлинской государственной опере, Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), а также на Дрезденском и Венском оперных балах. Гарифуллина – частая гостья и на престижных оперных фестивалях: в прошлом году в Зальцбурге она исполнила главную женскую парию в опере Бизе «Искатели жемчуга». Тогда ее партнерами по сцене стали Пласидо Доминго и Хавьер Камарена.

Концерты Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость. Впервые с сольной программой на столичной сцене она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Тогда в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова прозвучали арии и романсы русских и зарубежных композиторов. В 2018 году певица приняла участие в торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, а в конце года сделала настоящий подарок поклонникам классической музыки – выступила с сольным концертом в сопровождении Государственного Симфонического оркестра республики Татарстан.

Организаторы концертов Аиды Гарифуллиной в России – международное концертное агентство «Moscow Nights» («Подмосковные вечера», https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы.

Партнер концерта – ювелирная компания Mercury. В сердце каждого изделия Mercury –драгоценный камень: бриллиант, рубин, сапфир, изумруд или жемчуг, вдохновивший мастеров своей природной красотой. Компания принимает активное участие во многих мероприятиях в сфере культуры и искусства, а также поддерживает концерты звезд мирового масштаба.

Продолжительность концерта – 2 часа, включая антракт

Стоимость билетов – от 10 000 до 50 000 рублей, доступны на сайте: http://barvikhaconcerthall.ru/events/calendar/

Возрастная категория: 6+

Об Аиде Гарифуллиной:

Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора – именно мама вдохновила Аиду стать оперной певицей. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене.

В 2013 году российская певица выиграла международный конкурс Operalia. С 2013 она является солисткой Венской оперы и выступает в образе таких героинь, как Мюзетта («Богема»), Сюзанна («Свадьба Фигаро»), принцесса Евдоксия («Иудейка»), Эльвира («Итальянка в Алжире»), Адина («Любовный напиток»), Церлина («Дон Жуан») и Норина («Дон Паскуале»). В России Аида была солисткой Мариинского театра, где исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в «Войне и мире» – опере, поставленной знаменитым режиссером Грэмом Виком.

В сезоне 2016/2017 Аида выступала в Венской опере, впервые спела главную партию в «Ромео и Джульетте» с Пласидо Доминго в качестве дирижера, а также дебютировала в Парижской опере, где исполнила главную роль в «Снегурочке». Среди ее концертных выступлений были Дрезденский Адвент-концерт, сольные концерты в пражском Зале Сметаны и Московской консерватории, два гала-концерта с Дмитрием Хворостовским на фестивале Grafenegg, концерт с Лоуренсом Браунли в Театре Елисейских полей и возвращение в Уигмор-Холл.

В сезоне 2017/2018 Аида дебютировала в Метрополитен-опере (Нью-Йорк) в партии Церлины в «Дон Жуане» Моцарта, а также на сцене Большого театра «Лисео» (Барселона), где исполнила главную партию в «Ромео и Джульетте». Артистка продолжила выступления в Парижской опере («Богема») и Венской государственной опере («Богема», «Риголетто»), приняла участие в концертном исполнении оперы «Искатели жемчуга» на Зальцбургском фестивале, а также в концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

В сезоне 2018/2019 Аида блистала на ведущих оперных сценах мира. Именно ей доверили исполнение главных партий в операх «Любовный напиток» Доницетти (Венская опера), «Дон Жуан» Моцарта (Метрополитан-опера) и «Обручение в монастыре» Прокофьева (Берлинская государственная опера). Певица также выступает с концертными программами по всей Европы – от Москвы и Санкт-Петербурга до Парижа и Вены. В июне 2019 года Аида вместе с известным тенором Андреа Бочелли приняла участие в концерте на Дворцовой площади – мероприятии, ставшим кульминацией культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Осенью 2019 года стала ведущей известного телевизионного конкурса «Большая опера» (телеканал «Россия-К»).

В феврале 2017 года Аида Гарифуллина выпустила долгожданный сольный альбом «AIDA» на одном самых авторитетных лейблов в мире классической музыки – Decca Classics. В записи принял участие Корнелиус Майстер, дирижер и руководитель Симфонического оркестра Венского радио. Среди композиций альбома можно услышать произведения легендарных композиторов: Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, а также французских лириков Гуно и Делиба. Альбом доступен во всех цифровых магазинах, включая Apple Music: https://apple.co/2yJfIa6.

Официальный сайт певицы: http://www.aidagarifullina.net

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