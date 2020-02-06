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В американском сенате завершилось голосование по импичменту Трапму

Москва, 06.02.2020
  • В американском сенате завершилось голосование по импичменту Трапму

Дональд Трамп

AP/TASS

В верхней палате конгресса США во второй половине дня 5 февраля прошло голосование по поводу импичмента президента Дональда Трампа. В декабре 2019 президенту-республиканцу Трампу вынесла импичмент нижняя палата, но голосами лишь депутатов-демократов, обладающих там большинством.

В процесс импичмента осенью прошлого года неожиданно развилась история о разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, где первый несколько покровительственно, но достаточно корректно предлагал провести расследование против бывшего вице-президента, а теперь оппонента Трампа на президентских выборах Джо Байдена, а также его сына. По основаниям, предполагающим их коррумпированные связи на Украине. В разговоре фигурировала также тема американской военной помощи, что можно было трактовать как попытку давления на Зеленского, но не однозначно.

В начатой после того, как содержание этого разговора было обнародовано, процедуре подготовки к импичменту, официальные лица Белого дома не стремились помогать демократам. Это дало повод для второго (после превышения полномочий в связи с давлением на Украину с целью получения политической выгоды) пункта обвинения — воспрепятствования конгрессу.

Для отстранения президента США от власти требовалось две трети голосов в сенате, где у республиканской партии большинство. Сенаторы проголосовали «против» по обоим пунктам на процессе по импичменту, который, после нижней палаты, оказался вчера в их руках. За оправдание президента голосовали 52 члена сената, виновным признали его 47, включая одного республиканца  Митта Ромни, активного оппонента Трампа на стадии праймериз в ходе предыдущих президентских выборов в США. Таким образом, констатирует агентство РИА Новости, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти и процесс импичмента завершился.

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