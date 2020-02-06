ФНБ распечатывают

Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства, подчеркнув, что это первое рабочее совещание после оглашения послания Федеральному Собранию. Как заявил на нем глава правительства Михаил Мишустин: «Одна из национальных целей – вхождение нашей экономики в пятерку ведущих экономик мира». А ключевая задача, это повышение инвестиционной активности, сказал он, отметив, что подробнее об инструментах ее решения расскажет первый зампред правительства Андрей Белоусов. «Минфину поручено оперативно решить вопросы финансирования и, соответственно, подготовить изменения в федеральный бюджет», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По словам Андрея Белоусова, ключевая задача, поставленная в экономической части послания президента — запуск инвестиционного цикла. «Эта задача имеет чётко фиксированные количественные параметры. Если в прошлом году по факту мы имеем за три квартала 0,7% роста инвестиций, то в текущем году эта цифра должна составить 5%, в 21-м году – не менее 6% и далее находиться примерно на этом уровне прироста. Только при такой траектории развития, когда инвестиции примерно вдвое опережают рост ВВП, их объём в 2024 году достигнет поставленного президентом целевого значения – 25 % ВВП», – отметил Андрей Белоусов.

Чтобы решить эту непростую задачу, принципиально важно дать ответ на три главных вопроса, заявил первый вице-премьер: ускорение роста рынков, снижение рисков инвесторов, наличие и стоимость «длинных» денег. Один из их источников — средства Фонда национального благосостояния для дополнительного финансирования инфраструктурных проектов на возвратной основе.

Сейчас в ФНБ накоплено более 7,8 трлн рублей, что примерно соответствует установленному порогу в 7% ВВП, свыше которого средства фонда можно использовать для развития экономики. По оценкам, согласованным с Банком России, инфляционно безопасно вкладывать в экономику около 300 млрд рублей средств ФНБ в год, сообщил первый вице: «При этом предполагаем, что на один рубль вложения ФНБ должно инвестироваться не менее 4 рублей денег частных инвесторов», – сказал также Андрей Белоусов.

В целом с ЦБ создается механизм антиинфляционных консультаций: «Уважаемый Владимир Владимирович, – сказал первый вице-премьер, обращаясь к президенту,– договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной – это встречная инициатива – создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций».

Указание на согласование с Банком России в этом контексте особенно важно. Напомним, что его председатель Эльвира Набиуллина еще летом минувшего года предложила повысить порог трат из ФНБ. Она пояснила свое предложение опасениям того, что использование денег из фонда на внутреннем рынке может привести как к росту инфляции, так и — к резкому подорожанию рубля.

Против этого тогда выступил даже министр финансов Антон Силуанов, известный своей бережливостью. Тем более, что именно на его предложение начать уже использовать средства фонда отреагировала таким образом глава ЦБ. Он ответил, что объем ФНБ в 7% ВВП «позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть», добавив, что право правительства инвестировать средства ФНБ не означает, что он будет потрачен целиком.

Планка 7% от ВВП, выше которой можно инвестировать средства из ФНБ на возвратной основе, была установлена еще в 2017 году, напоминает финансовый консультант Иван Капустянский. Порог был рассчитан, исходя из необходимости финансировать обязательства и расходы на протяжении трехлетнего периода, в случае, если цены на нефть упадут, или будут введены какие-то ограничения, например, в виде санкций.

Сейчас доходы от нефтегазового сектора составят примерно 2,4 трлн руб., а размер ликвидной части ФНБ порядка 7,8 трлн руб. что примерно равняется 7% от ВВП. Очевидно, что если даже доходы от нефтегазового сектора упадут на 50%, то есть до 1,2 трлн руб. то недостающие доходы в виде 3,6 трлн. руб. за три года будут возмещены из ФНБ. Еще 3,6 трлн руб. – это средства, которые можно направить на покрытие убытков, возникших в случае ограничений или выпадении доходов от других секторов экономики или в случае более глубокого падения цен на нефть. В целом порог 7% от ВВП выглядит достаточно обоснованным.

Хотя и в призыве Эльвиры Набиуллинной пересмотреть его есть определенная логика, полагает аналитик. Цифра 7% была посчитана, исходя из сложившихся на тот момент экономических условий и рисков, а как минимум внешние риски для России выросли. Но есть и другая сторона. Глава ЦБ РФ в первую очередь отвечает за сдерживание инфляции, поэтому ей не выгодно, чтобы средства начали активно тратиться, оказывая давление на монетарную политику и, ускоряя инфляцию.

При условии, что на 1 инвестированный рубль из ФНБ будет инвестироваться 4 рубля частных инвестиции, дополнительная сумма вливания в экономику может составить 1,5 трлн руб., а это порядка 1,3% ВВП, подсчитал Иван Капустянский. Очевидно, что значительного ускорения экономики от новых вливаний ожидать не стоит.

Более того, проекты, которые рассматривают в правительстве для инвестирования из ФНБ, по большому счету или инфраструктурные или те, которые предлагают государственные компании и крупный бизнес. То есть средства, скорее всего, снова пойдут в уже известные компании: «Газпром», «Роснефть», НОВАТЭК и другие, а также — продолжат строиться мосты, дороги и т.д. Безусловно, говорит аналитик, в новых дорогах и мостах нет ничего плохого, но такой способ стимулирования экономического роста можно назвать крайне консервативным, который не даст прирост ВВП выше среднемировых темпов. Опять же, распределение доходов будет крайне неравномерным. От роста ВВП снова выиграет крупный бизнес, а частный сектор и малый бизнес, по большому счету, останутся за бортом.

Для того чтобы благосостояние народа росло, а также темпы роста экономики были более 3,5% (среднемировые), необходимо инвестировать и развивать малый бизнес, чтобы максимальное количество граждан была задействована в генерации ВВП и выигрывала от роста экономики. В развитых экономиках малый бизнес генерирует более 50% ВВП, отмечает он.

Ранее планировалось выделить из ФНБ 1 трлн рублей на реализацию национальных проектов, напоминает аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Григорьев Илья. Это менее 1% ВВП и на рост экономики эти средства значимого влияния не окажут. С другой стороны, вложение средств из ФНБ уменьшает эффект от использования бюджетного правила, а значит, увеличивает инфляционные риски.

Таким образом, 300 млрд рублей «инфляционно безопасных» инвестиций – это неплохо для рубля и показателя реальной инфляции. Но для роста экономики, полагает эксперт, этого явно недостаточно – такой размер инвестиций даст максимум 0,3% роста ВВП по итогам 2020 года.

Лимит менее 4% в год из ФНБ на инфраструктурные проекты действительно не должен вызвать существенного роста инфляционных ожиданий, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. Однако, с другой стороны, с целью активизации потребительского спроса и производственной эффективности в стране, инфляция могла бы оказать и благотворное влияние. Следование правительства концепции «инфляционной безопасности» эксперт считает излишним в текущей макроэкономической ситуации.

Наряду с этими комментариями следует отметить, что, конечно, не только средства ФНБ должны сдвинуть инвестиционную активность вверх. Средства на нацпроекты предусмотрены помимо него и весь прошлый год расходовались, как известно, очень мало. Сам Андрей Белоусов сказал, что ФНБ это только один из источников финансирования роста инвестиций. Важен, кроме того, сам факт «распечатывания» фонда, при том, что звучавшие ранее предложения поднимать порог расходования его средств означали, по сути, концептуальное нежелание трогать его вовсе.