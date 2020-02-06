Forbes опубликовал список самых богатых россиян

Эксперты журнала Forbes обновили рейтинг самых богатых россиян. Возглавил список один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 25,1 млрд долл., передаёт РИА Новости.

Как пояснили эксперты издания, лидерство Потанина обусловлено прежде всего последовательному росту акций главного актива Потанина – «Норникеля». В частности, в начала прошлого года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили сразу 60%.

На втором месте глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние составляет 25 млрд долл. Как отмечают эксперты Forbes, глава «Лукойла» никогда не оказывался на верхушке отечественного рейтинга Forbes.

Замыкает ТОП-3 самых богатых россиян глава и совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24,9 млрд долл.