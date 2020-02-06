В Берлине или, вернее, в Эрфурте, столице восточной немецкой земли Тюрингия, «ЧП» всегерманского масштаба. На выборах главы правительства Тюрингии христианские демократы Ангелы Меркель вместе с представителями ультраправой националистической партии «Альтернатива для Германии» (AfD) выбрали либерала Томаса Кеммериха, представителя Свободной демократической партии (FDP).

Скандал разгорелся из-за того, что впервые в истории современной Германии представители одной из главных партий, в данном случае правящего Христианско-демократического союза (CDU) нарушили негласное правило и скооперировались с ультраправыми «альтернативщиками».

Первыми отреагировали социал-демократы (SDP), младшие партнеры CDU по правящей коалиции. Сопредседатель SDP Саския Эскен назвала голосование в Эрфурте «кошмаром».

«Представитель либеральных демократов позволил, чтобы его выбрали премьером Тюрингии нелиберальные антидемократы из AfD,- написала она в Twitter,- а CDU им подыграла».

Однопартиец Эскен, министр финансов в правительстве Меркель и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил CDU и FDP в сотрудничестве с AfD, неслыханным событием в политической жизни Германии, и в «нарушении табу». Томаса Кеммериха за то, что он согласился принять голоса ультраправых, критикуют и однопартийцы.

Сейчас не очень понятно, как Томас Кеммерих собирается руководить Тюрингией. Лидер FDP Кристиан Линдер призвал CDU, SDP и «зеленых» начать консультации с ним для формирования коалиционного земельного правительства. В противном случае, предупредил он, Тюрингию ждут внеочередные выборы. Что же касается поддержки ультраправых, то он назвал ее «большой неожиданностью».

«Мы не поддерживаем цели AfD,- подчеркнул Кристиан Линдер,- но мы не можем никому запретить поддерживать нашего кандидата».

Социал-демократы и «зеленые» уже отвергли идею работать в правительстве Томаса Кеммериха, которого избрали ультраправые. Генсек CDU Пауль Цимиак тоже считает, что лучшим выходом для Тюрингии являются новые выборы в ландтаг. Однако Кеммерих исключил их проведение, объяснив в интервью ARD, что это не выход.

Томас Кемерих победил в третьем туре тайных выборов тюрингийского премьера, в котором для избрания главы правительства достаточно набрать простое большинство голосов. Текущий премьер Бодо Рамелов, представляющий левую партию «Левые», и его соперник Кристоф Киндерватер, независимый политик, которого ранее поддерживала AfD, в первых двух турах не смогли набрать необходимое по закону большинство. Он тоже участвовал в третьем туре выборов, прошедшем в среду, 5 февраля, но показал слабый результат, потому что ультраправые уже перешли на сторону Томаса Кемериха. В AfD этот маневр объяснили желанием не позволить Рамелову второй раз стать премьером Тюрингии.

Выборы в ландтаг Тюрингии, напомним, прошли в октябре 2019 года. Левоцентристская коалиция, состоящая из трех партий, потеряла большинство в земельном парламенте. После выборов в Тюрингии начался политический кризис, потому что никто не хотел входить в коалицию с AfD, а меркелевский CDU, в свою очередь, отказался руководить Тюрингией вместе с левой партией «Левые».

У «левых» в земельном парламенте треть мест – 29 из 90, а у AfD – 22. FDP, представитель которой теперь должен возглавлять правительство, с большим трудом преодолела порог представительства в ландтаге. Она прошла лишь благодаря… 73 голосам избирателей.