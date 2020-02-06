Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику РФ

Глава Сбербанка Герман Греф оценил возможное влияние смертельного коронавируса, который бушует в Китае, на российскую экономику и банковский сектор страны. По его мнению, экономика нашей страны может пострадать, так как Поднебесная является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что всё будет зависеть от того, сколько времени продлиться ситуация с коронавирусом и как скоро будет создана вакцина от него.

«Если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, то я очень боюсь, что пострадает вся мировая экономика в целом, и российская в том числе», – резюмировал глава Сбербанка.

Напомним, в конце декабря КНР поставила в известность ВОЗ о распространении в стране неизвестной коронавирусной инфекции. В стране введены чрезвычайные меры. Многие страны, в том числе и Россия, уже эвакуировали своих граждан из Китая. По последним данным число заболевших новым типом коронавируса составляет 28 018 человек, из них 563 скончались.