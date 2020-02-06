Ирак намерен проложить наземный путь для торговли с Россией

В целях увеличения товарооборота Ирак намерен открыть наземный путь для торговли с Россией, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление посла Ирака в Москве Абдулрахмана Хамида Мохаммеда аль-Хуссайни.

Он подтвердил, что накануне прошла встреча с замминистра российского МИД Михаилом Богдановым, на которой присутствовал старший заместитель министра иностранных дел Ирака.

Иракский дипломат поделился, что в ходе совещания глава МИД Ирака сообщил, что «совет министров Ирака дал добро на открытие прямого наземного сообщения между Россией и Ираком». Напомним, в настоящий момент Ирак также рассматривает вопрос о закупке у РФ комплексов С-400.

Аль-Хуссайни также добавил, что между Москвой и Багдадом «совсем не большое расстояние - 2400 километров», а возможности для взаимной торговли огромные. В этой связи дипломат выразил надежду, что в Ираке появятся российские сельскохозяйственные товары, стройматериалы, товары электроэнергетики, в российские потребители смогут по достоинству оценить качество продукции из Ирака.