Китайский город Ухань ежедневно дезинфицируют

В китайском городе Ухане – столице Хубэй, проводится ежедневная обработка рынков, больниц, общественных туалетов и мусорных станций, сообщают СМИ Китая.

Дезинфекция проводится для сокращения темпов распространения короновирусной инфекции. Обработка производится специальными паровыми пушками, а также спринклерными оросителями, которые развозят по всему городу с помощью грузовиков.

Особенно тщательно орошаются места массовых посещений людей, а также санитарных объектов. Каждый день обработке подвергаются более миллионов квадратных метров, сообщают местные власти. Это составляет порядка 240 медицинских учреждений, более 30 изоляторов и около 260 торговых центров.

Напомним, в конце декабря КНР поставила в известность ВОЗ о распространении в стране неизвестной коронавирусной инфекции. В стране введены чрезвычайные меры. Многие страны, в том числе и Россия, уже эвакуировали своих граждан из Китая.