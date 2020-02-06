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Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Британии

Москва, 06.02.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Британии

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский рубль завершил вчерашний день на восходящем тренде, укрепившись к основным резервным мировым валютам благодаря позитиву на внешних рынках и скачку мировых цен на нефть. Так на вечерних торгах Московской биржи курс доллара США составил 62,90 руб., что на 20,5 коп. ниже уровня закрытия вторника. Евро торговался по 69,21 руб., подешевев на 46,25 коп.

Курс рубля рос к доллару и евро, так как инвесторы позитивно реагировали на улучшение внешнего фона и рост мировых рынков. Кроме того, трейдеры с оптимизмом восприняли информацию телеканала Sky News о том, что британские учёные заявили о том, что им удалось добиться серьёзного прорыва в разработке вакцины против смертельного коронавируса. По их словам, испытания новой вакцины на животных должны начаться уже в ближайшие дни. А в случае удачных испытаний лекарство можно будет тестировать на людях уже предстоящим летом.

Также одним из факторов усиления интереса инвесторов к рисковым активам стали действия Народного банка КНР по нейтрализации влияния эпидемии китайского коронавируса на финансовый рынок Поднебесной. Напомним, ещё во вторник китайский регулятор в целях стимулирования аппетита к риску влил в финансовую систему более 71 млрд долл. Причём это было уже второе вливание – в понедельник оно составило более 150 млрд долл.

Но как считает Роман Фролов из Совкомбанка, главным событием вчерашнего дня всё-таки стали сообщения о возможном создании вакцины против вируса.

«Благодаря этому, рисковые активы, к которым относится и рубль, пошли вверх, – пояснил эксперт. – На этой позитивной волне пара доллар-рубль пробила отметку в 63 руб. В целом же сейчас надо внимательно следить за тем как будет меняться динамика распространения коронавируса».

При этом Фролов опасается, что вчерашняя эйфория, вызванная новостями о вакцине против смертельного недуга, окажется очень недолгой.

«Поэтому, по моему мнению, ещё до конца этой недели доллар вновь преодолеет отметку в 63,00 руб.», – резюмировал он.

Между тем аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что положительная реакция рынков на новости о возможном появлении лекарства от коронавируса пока позволяет рисковым активам компенсировать часть потерь.

«А рубль сейчас выступает главным бенефициаром, однако локальная реакция рынка на неподтвержденную информацию о скором создании вакцины может резко смениться негативом при появлении новых данных и росте числа заболевших», – предположили они.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв отмечает, что рубль сейчас по сути перестал быть, как когда-то раньше, заложником колебаний нефтяных цен. Поэтому, по его мнению, курс доллара вряд ли уже поднимется в ближайшие месяцы выше 65,00 руб., а большую часть времени останется в коридоре 61,00-63,00 руб.

«Хотя возможен ещё один, импульсивный и эмоциональный остаточный скачок доллара на неделю-другую чуть выше 65,00 руб., в том случае, если нефть быстро упадет к 50 долл.», – полагает Пушкарёв.

Валентин Маринов Credit Agricole считает, что тот факт, что рисковые активы вчера получили такую мощную поддержку, может указывать на то, что инвесторы ужасно изголодались по риску.

«В среду фондовые рынки Азии закрылись ростом, причём индексы Китая выросли на 1,2-2,5%; фондовые биржи Европы растут на 0,7-1,4%, рост рынков США достигает почти 1%. Естественно, не мог не пойти вверх и рубль, который вернулся за отметку в 63,00. Главное теперь удержаться на этих позициях», – отметил он.

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