МИД РФ: в сирийском Идлибе погибли российские военные

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что за последние 2 недели в сирийском Идлибе погибли военные из РФ и Турции.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ. При этом подробности гибели военнослужащих не называются. Отмечается лишь, что это произошло на фоне резкого усиления активности деятельности террористических организаций, которые ведут свою деятельность на территории Сирии.

По данным российского ведомства, за последние 14 дней боевики совершили более 1 тыс. нападений. Также известно, что террористы, применяя беспилотники, периодически атакуют российскую авиабазу «Хмеймим».