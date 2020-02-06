Цены на нефть не смогли удержать отвоеванные позиции

Нефть Brent по итогам прошедшей сессии не смогла удержаться на позициях $56 за баррель, достигнутых в ходе торгов 5 февраля.

В конце сессии апрельские фьючерсы Brent стоили $55,48 за баррель, прибавив по сравнению с предыдущими показателями $1,52 (2,82%). Максимально нефть поднималась до отметки $56,45 за баррель.

6 февраля нефть опять пошли в плюс, свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI прибавили сразу 2,31%, составив $51,92 за баррель. Фьючерсы на апрель марки Brent достигли показателя $56,25 за баррель, прибавив 1,75%.

Напомним, нефтяной рынок остро реагирует на новости из Китая, где распространяется неизвестная коронавирусная инфекция, из-за которой КНР резко сократила экспорт нефти. По прогнозам специалистов, нефть может продолжить падение до отметки $50.