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Прогноз погоды в Москве: снег, метель и рекордно низкое атмосферное давление

Москва, 06.02.2020
  • Прогноз погоды в Москве: снег, метель и рекордно низкое атмосферное давление

Александр Щербак/ТАСС

В четверг, 6 февраля Москва окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, связанных с северо-атлантическим циклоном. По прогнозу синоптиков, весь день будет облачно, временами снежно. А северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 12-15 метров в секунду, приведёт к метели и заносам на дорогах.

При этом максимальная температура воздуха в черте города составит минус 2-4. В Подмосковье местами будет холоднее – минус 2-7. Кроме того, в Москве зафиксировано резкое падение атмосферного давления. Если в полночь оно составляло 744,4 мм рт. ст., то уже к утру понизилось до 734,6 мм рт., то есть сразу на 10 мм. Во второй половине дня атмосферное давление продолжит снижаться и может достичь рекордно низких показателей. При этом относительная влажность воздуха составит около 85%.

Погода в Москве опасна для здоровья. Рекомендации медиков

Такая погода не лучшим образом скажется на самочувствии не только метеозависимых людей, но и отразиться на здоровье детей, а также граждан преклонного возраста. Кроме того, начавшееся похолодание может вызвать у них сосудистые спазмы, повышение артериального давления, приступы мигрени, стенокардии и бронхиальные спазмы.

В этой связи медики рекомендуют выполнять рекомендации лечащих врачей и не забывать принимать ранее выписанные лекарственные препараты. Кроме того, всегда с собой должны быть медикаменты первой помощи.

В домашних условиях, если нет противопоказаний, помогут контрастный душ, ванны с минеральными добавками, а также тонизирующие препараты, в том числе настойки лимонника, женьшеня и элеутерококка. Также медики советуют дозированные прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения, которые восполнят кислородный дефицит в организме и снизят проявления гиподинамии.

Из летописи московской погоды

Температурный фон в столичном регионе продолжает понижаться и очень скоро приблизится к климатической норме для первой декады февраля. При этом снег уже плотно накрыл улицы Москвы и Подмосковья. Но его все равно пока недостаточно. Согласно, многолетним наблюдением за погодой в Москве, в среднем высота снежного покрова к этому времени достигает 37 см.

Сильных февральских морозов также пока нет. Даже в ночь на пятницу, которая может стать самой холодной для этой зимы, похолодает до минус 11, что до рекордных показателей очень далеко. Например, 6 февраля 1929 года погодные градусники показывали минус 38,2. Это значение стало температурным минимумом не только для этого дня, но и для всего месяца в целом.

В 2002 году 6 февраля была оттепель, днём воздух прогревался до плюс 7. В прошлом году, в этот день температурный фон превышал климатическую норму сразу на 8 градусов. Ночью термометры показали минус 2,4, днём – всего минус 0,5. Осадков не было, а высота сугробов составляла 33 см.

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