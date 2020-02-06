Прогноз погоды: всё только начинается – синоптики предупредили о мощном похолодании

Из-за аномально тёплой зимы, которая держалась на большей части нашей страны в декабре и январе, многие россияне уже начали отвыкать от настоящих русских морозов и снегопадов. Однако погода в феврале напомнит всем, что климатическая зима не закончилась. Напротив, синоптики предупреждают, что всё только начинается.

Погода на Урале до конца недели

Так, по прогнозу синоптиков, сегодня на Урале последний день оттепели. В частности, в Челябинске и Магнитогорске к вечеру 6 февраля, температура резко начнёт снижаться – южный ветер сменится на западный, после чего начнётся сильное похолодание. В ночь на пятницу, 7 февраля погодные градусники будут показывать минус 13-15. Завтра днём в регионе сохранится зимняя погода со снегопадами и падением температурного фона до минус 10-12. В субботу, 8 февраля и в воскресенье, 9 февраля станет ещё холоднее, особенно ночью, когда воздух будут остывать до минус 17-20.

Резкое понижение температуры ожидает и в Екатеринбурге. Ещё вчера здесь было плюс 1, сегодня – минус 5, а в ночь на пятницу похолодает до минус 12-14. Морозно будет в дневные часы 7 февраля – минус 9-11. Пик похолодания, по прогнозу синоптиков, ожидается в Свердловской области в выходные. На фоне обильного снегопада шквалистого ветра столбики термометров местами будут опускаться до минус 20-22.

Прогноз погоды в Башкирии. В Гидрометцентре предупредили о сильном похолодании

По прогнозу Гидрометцентра, в Башкирии, как и на всей Европейской территории России, в ближайшие дни ожидается резкая смена климатической обстановки. Как поясняют синоптики, погода приобретёт зимний характер из-за вторжение в регион очень холодного воздуха с Баренцева моря.

Уже сегодня вечером в северных районах республики подморозит до минус 12-15. Днём в пятницу ожидается минус 5-11, в южной половине региона ночью минус 3,-8, днём минус 3-5. По данным метеорологов, постепенно температурный фон начнёт приближаться к характерным значениям февраля. В частности, в Гидрометцентре предупредили, что по прогнозу погоды, к предстоящим выходным в Башкортостане температура воздуха днём понизится до минус 10-14, ночью – до 20 градусов ниже нуля. При этом ожидается усиление ветра и снегопады.

Погода на курортах Краснодарского края

В ближайшие дни неожиданно сильно похолодает на черноморских курортах Краснодарского края. Например, в Сочи, где ещё сегодня градусники показывали почти летние плюс 17, к выходным похолодает сразу более чем на 20 градусов. По прогнозу синоптиков, уже в пятницу 8 февраля при небольшом дожде поднимется ветер, а воздух остынет до плюс 3-8. В ночь на субботу метеорологи обещают минус 4, днём 8 февраля – от нуля до плюс 2. В воскресенье, 9 февраля похолодание продолжится – синоптики прогнозируют ночью до минус 5-6, днём – до минус 1. Из-за ухудшения погодных условий в Сочи с вчера четверга и по субботу объявлено штормовое предупреждение. Местами прогнозируются сильные осадки. В горах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, на дорогах гололедица.

Ещё холоднее, по прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные будет в Новороссийске. Пока здесь идёт дождь и плюс 10-13. Но уже в пятницу днём воздух остынет до плюс 1-3. В выходные же даже днём подморозит до минус 2-4, а с наступлением темноты столбики термометров опустятся до минус 7-9.

Погода в Москве на выходыные. Точный прогноз Гидрометцентра

По прогнозу синоптиков, существенно подморозит в ближайшие дни и в Москве. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в столичном регионе ожидается арктический холод. Мощный атмосферный фронт, который придёт из Арктики опустит столбики термометров до минус 15-17.

При этом пониженный температурный фон, по прогнозу синоптиков, ожидается, как в пятницу, так и в выходные. Так, уже предстоящей ночью похолодает до минус 11-12. Также ожидается снегопад, который днём 7 февраля ослабеет до минус 7-9. Однако сильный северный ветер добавит ощущение холода.

В субботу, 8 февраля по прогнозу синоптиков, москвичей и гостей российской столицы ожидает по-настоящему зимняя погода - снег прекратится, ветер ослабнет, но подморозит до минус 13-17 – ночью и до минус 7-9 днём. Но как поясняют метеорологи, говорить о сумасшедшем холоде, конечно не приходится.

«Естественно, что это не аномальные морозы, и никакого ультраполярного вторжения, когда градусники показывают минус 30, всё-таки не ожидается. Просто зима-2029/2020 такое смещение в сознании людей организовала. На самом же дела она теплая. А предстоящее похолодание – все лишь приближение температуры к своей климатической норме. Так что ничего страшного в этом нет», – резюмировал Вильфанд.