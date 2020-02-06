«Роснефть» стала лидером в международных рейтингах по экологии и качеству управления

«Роснефть» в начале февраля заняла лидирующие позиции сразу в двух международных рейтингах. Компания была признана одной из лучших в климатическом рейтинге независимой некоммерческой организации Carbon Disclosure Project (CDP), а также вошла в число лидеров биржевого индекса FTSE4Good с высокими результатами в области качества управления. Как отметили в «Роснефти», они планируют и дальше вкладывать силы в охрану окружающей среды и к 2022 году рассчитывают сократить выбросы на 8 млн тонн.

«Высокие позиции в авторитетных рейтингах лишний раз показывают, что усилия российского мейджора были замечены и высоко оценены экспертным сообществом. Это позитивный сигнал для бизнеса на международном уровне, и этот сигнал можно расшифровать следующим образом – «С «Роснефтью» можно и нужно иметь дело», – прокомментировал кандидат экономических наук, директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Составители климатического рейтинга CDP присвоили «Роснефти» рейтинг «В» – это самый высокий показатель среди российских нефтегазовых компаний, и он также превышает средний рейтинг европейских компаний. За существенный вклад в улучшение экологии компании присвоили высшую оценку – «А».

Аналитическое подразделение Лондонской биржи — FTSE Russell — включило «Роснефть» в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index. Компании присвоили наивысший балл в категории «Управление», где учитываются показатели корпоративного управления, риск-менеджмента и противодействия коррупции. При этом «Роснефть» опередила по показателям 83% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.