Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в США

Как говорится в отчете управления энергетической информации минэнерго США, Россия в октябре прошлого года обогнала Мексику по поставкам нефти и нефтепродуктов в США и заняла по данному показателю второе место.

Таким образом, резюмируется в документе, Россия экспортировала в этот период рекордное количество энергоносителей в США за последние 8 лет: больше РФ поставила только в ноябре 2011 года. Уточняется, что в октябре прошлого года США закупили 20,9 млн баррелей российских топлива и нефти «Лукойла» и «Роснефти». Также в этот объем вошли поставки владеющей 30% проекта «Сахалин-1» японской компании Sakhalin Oil and Gas Development Co.

На первом месте по экспорту нефти в США в октябре 2019 года, как следует из отчета, остается Канада. Страна поставила в Соединенные Штаты 136,5 млн баррелей. На третьем месте - Мексика с экспортом объемом 17 млн баррелей. Далее следует Саудовская Аравия, которая поставила в США 13,7 млн баррелей, следует из отчета аналитиков управления.