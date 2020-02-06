Рынок акций снова под давлением нефти

Падение стоимости нефти сказалось на рынке акций. Brent снова опустилась до 55 долларов за баррель (по состоянию на 19:12 мск — 55,17 долл.), а котировки многих крупных российских компаний, среди которых «Новатэк», «Русал» и «Газпром», пошли вниз. Российская валюта на этом раз проявила чувствительность к стоимости нефти и падает — до 63,32 рублей за доллар.

К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи снизился на 0,56% до 3096,68 пунктов, а «долларовый» РТС опустился на 1,35%, до 1539,42 пунктов.

Сильнее всего потеряли акции «Новатэка» (-4,87%). Это связано с тем, что Китай ввел форс-мажор на поставку СПГ в связи с распространением коронавируса. Напомним, что в эту страну поставляется наибольший объем СПГ.

Акции «Газпрома» упали на 0,51% на фоне сдвига сроков завершения строительства «Северного потока — 2». В лидерах падения также акции «Магнита», на фоне отрицательной финансовой отчетности по итогам 2019 года (компания представила неаудированные результаты) – падение на1,86%. В минусе котировки «Русала» (-2,33%), «Россетей» (-2%), «Ростелекома» (-1,76%) и «Сбербанка» (-1,21%).

Тем не менее, на фоне роста золота вверх пошли акции «Полиметалла» (+2,91%) и «Полюса» (+1,08%). Растут котировки «Энел Россия» (+1,75%), «Яндекса» (+1,33%), банка ВТБ (+0,84%) и «Аэрофлота» (+1,29%).