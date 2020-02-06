СМИ: Зеленский дал Раде два дня на принятие закона о продаже земли

Глава украинского государства Владимир Зеленский поставил задачу депутатам Верховной Рады от партии «Слуга народа» принять закон о продаже земли в течение ближайших 2-х дней.

Как передаёт издание «Страна» со ссылкой на очевидцев утренней встречи президента «самостийной» с депутатами партии, Зеленскому возразил председатель парламента Дмитрий Разумков, отметивший, что с учётом числа поданных поправок к законопроекту на его рассмотрение уйдет не менее 7 дней.

Ранее стало известно, что что фракция «Слуга народа» в полном составе согласилась голосовать за скандальный закон о земле, который вызывает большие споры на Украине. В частности, возле здания парламента в эти минуты проходит массовых митинг противников этого закона. В самом зале заседаний депутаты от оппозиционных партий заблокировали трибуну, чтобы сорвать голосование.

При этом место спикера в президиуме Рада заняла лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко.