Аналитики Bloomberg прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ

Большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, считают, что Центральный банк России в предстоящую пятницу снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 6%. В пользу такого решения, считают экономисты, тот довод, что следует сохранить цену заимствований из-за неопределенности, которая вызвана недавней сменой правительства и распространением коронавируса по всей планете.

«Инфляция уже в феврале может опуститься ниже 2%,- считает экономист лондонской Emerginomics Татьяна Орлова,- а отставание от цели на два процентных пункта может негативно отразиться на репутации банка. Им будет трудно избежать критики, если они выберут паузу при таком непопадании в цель».

Российский центробанк воздержался от каких бы то ни было сигналов перед пятничным заседанием совета директоров. На пресс-конференции после декабрьского заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекнула на возможность паузы в феврале, чтобы взять время для оценки воздействия прошлогодних снижений ставки. После предстоящего заседания Эльвира Набиуллина как обычно проведет пресс-конференцию.

Опасения коронавируса снизили цены на нефть и привели к ослаблению рубля с середины января примерно на 2%. В большинстве стран на этой неделе руководители центробанков выжидали, пока вирус оказывает давление на глобальную экономику.

Инфляция в России, по данным исследования Bloomberg, в январе, вероятно, замедлилась уже десятый месяц кряду до 2,5%. Росстат представит данные по инфляции в январе во второй половине дня в четверг. В Минэкономразвитии ожидают, что рост цен в первом квартале замедлится до 2,2%.

Дополнительные расходы нового правительства, ожидаемые в этом году в размере 2,1 трлн рублей (34 млрд долларов), могут помочь подстегнуть инфляцию. Намечается серьезное вливание ликвидности в экономику. Правительству придется работать вместе с центробанком для того, чтобы цены не росли чересчур быстро, подчеркнул первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов.

Банк России утверждает, что правительство никак не ослабит его независимость. Банкиры просто стараются придерживаться поставленной задачи по инфляции.

«Мы не считаем это достаточным основанием для оправдания бездействия по ставке на этой стадии,- объясняет аналитик Deutsche Bank Петр Сидоров.- Брать паузу на такой стадии, когда инфляция низкая и когда не видно признаков улучшения, чревато потерей доверия к цели по инфляции, поставленной центральным банком».