Трамп Немилосердный: чем грозит демократам их провал в деле об импичменте

По закону США отстранить президента от власти можно голосованием в Сенате. Для этого Палата представителей должна выставить президенту обвинение, а потом Сенат должен провести расследование и это обвинение поддержать двумя третями голосов. Палата (большинство в которой составляют демократы) выставила обвинение по двум пунктам – злоупотребление властью и воспрепятствование работе Конгресса – и в середине декабря проголосовала за них 230 и 229 голосами соответственно. Дело было передано в Сенат, который провел соответствующее расследование – и 5 февраля голосовал по итоговому вопросу отстранения Трампа от власти.

Для того, чтобы Сенат принял решение отстранить президента от власти, демократам нужно было набрать 67 голосов. Поскольку у демократов в Сенате всего 45 мест плюс два тяготеющих к ним независимых кандидата, им – выражаясь языком Юлии Тимошенко – нужно было заняться «тушкованием». То есть каким-то образом заручиться поддержкой еще 20 республиканцев.

Задача не так чтобы уж невыполнимая – ряд республиканцев до сих пор не принимает Дональда Трампа и не поддерживает инициативы действующего президента. Кроме того, в случае совершения президентом серьезного преступления партия вряд ли готова будет идти за ним на эшафот, и предпочтет скорее избавиться от «слабого звена». Однако ключевыми словами здесь являются «серьезное преступление». А его тут и близко не было.

Трампа, напомним, обвиняли по двум пунктам. Первый – злоупотребление властью. Трамп требовал от украинского президента Владимира Зеленского возбудить расследование истории, фигурантом которой является Джозеф Байден. Бывший президент США, который несколько лет назад уволил генпрокурора Украины, готовящегося возбудить дело против фирмы, где сын Байдена – Хантер – получал деньги за элементарное политическое крышевание. Но Байден считается основным соперником Трампа на этих выборах и, по мнению демократов, нынешний президент США фактически использовал свои служебные полномочия для того, чтобы дискредитировать соперника: в частности, заявил Зеленскому, что без расследования деятельности Байденов Украина не получит от США финансовой помощи.

Проблема в том, что демократы не нашли доказательств подобных заявлений – официально Трамп лишь просил Зеленского разобраться в деле, не потому, что Байден его противник, а потому, что он коррупционер. А без доказательств получается, что как раз демократы тут использовали служебное положение: запустили процедуру импичмента против президента для того, чтобы спасти карьеру и шансы на президентство своего однопартийца.

Неоднозначность первого пункта выхолостила и второй. Преследование Трампа было, фактически, политически мотивированным, поэтому президент и дал указание членам своей администрации не участвовать в расследовании Конгресса до тех пор, пока они не будут обязаны сделать это по закону. То есть будут официальные повестки – приходить, не будет повесток – не помогать.

Помимо отсутствия реальных доказательств вины Трампа, республиканскому «тушкованию» мешал еще один фактор. Так, сенатор-демократ Шеррод Браун уверяет, что его республиканские коллеги поддержали Трампа «из чувства страха», поскольку доверенные лица Трампа обещали «насадить головы на пики» тем, кто проголосует за импичмент. Сами республиканцы отрицают подобное – однако не исключено, что Браун говорит правду. Трамп действительно мог бы насадить головы предателей на пики – электоральные пики, разумеется. Учитывая колоссальную популярность президента США среди республиканского электората (почти 90% избирателей одобряют его деятельность, Трамп с большой вероятностью мог бы помешать сенатору-ренегату переизбраться, завалив его на этапе партийных праймериз.

В результате, итог голосования был для демократов печальным. Они набрали лишь свои, демократические 47 голосов «за» импичмент по второму пункту и 48 голосов по первому. Единственным ренегатом из 53 сенаторов-республиканцев стал представитель штата Юта Митт Ромни (противник Трампа на бывших президентских выборах), который поддержал первый из двух обвинительных пунктов.

Ромни ненавидит Трампа больше, чем боится его. «Митт Ромни всегда будет страдать от того, что он не станет президентом. Он был слишком слаб для того, чтобы победить демократов (имеются в виду выборы 2012 года, когда Ромни на общих выборах продул Обаме – прим. ред.), поэтому сейчас он к ним присоединился. Митт Ромни стал членом сопротивления, поэтому его нужно исключить из Республиканской партии», — пишет в своем Twitter сын хозяина Белого Дома Дональд Трамп-младший.

Да, сенатор Ромни пока может спать спокойно. Он пользуется большой поддержкой в своей Юте (71% голосовал за него на партийных праймериз перед избранием в Сенат), да и переизбираться Ромни будет лишь в 2024 году, когда второй срок Трампа уже закончится. Если, конечно же, он вообще начнется.

Однако для демократов наступают сложные месяцы – они будут пожинать плоды того, что посеяли. Сторонники Трампа уверяют, что проваленный импичмент лишь поднимет рейтинг президента, и демократы «лишь помогли человеку, которого они ненавидят».

Собственно, сам Трамп уже рвется наказывать демократов. Он назвал победу в деле об импичменте победой всей страны, и, как пишут журналисты, хотел выступить с короткой речью сразу после голосования, дабы на волне триумфа размазать противников. Однако советники попросили президента воздержаться от такого шага дабы «снизить давление на сенаторов». Трамп прислушался, и пообещал выступить с официальным в четверг в 12.00 утра (по времени Вашингтона, то есть в 21.00 по Москве). Тогда он, скорее всего, их и «размажет» – и будет делаеть это дальше, в ходе предвыборной кампании.

Вариантов у Трампа множество. Например, никто сейчас не мешает президенту снова давить на Зеленского с целью возбудить расследование против Байдена. Или поднять вопрос о наказании лидеров демократов, которые начали процедуру импичмента без всяких оснований. Не обязательно, о наказании судебном. Трамп может призвать население наказать их электорально, лишив по итогам выборов в ноябре 2020 года Демократическую партию не только надежды занять Белый Дом, но и большинства в Палате представителей. Палате, которую они попробовали использовать в политических целях для импичмента президента.