Турция сокращает закупки российского газа

Анкара постепенно отказывается от российского газа, суммарно снизив поставки в 2019 году на 40%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Совет по регулированию энергетического рынка Турции.

При этом отмечается рост импорта газа из Азербайджана, а также закупок топлива в сжиженном виде. В общей сложности на рынок Турции было поставлено за прошлый год 14,4−14,8 млрд кубометров российского газа.

Азербайджан поставил на турецкий рынок 29% от общего количества потребляемого страной топлива по Трансбалканскому коридору.

Ранее сообщалось, что 8 января 2020 года состоялся запуск газопровода «Турецкий поток», который пролегает по дну Черного моря. По данной газовой магистрали российский газ будет поставляться в Турцию и страны Европы.