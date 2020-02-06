Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Партия «Слуга народа» отказалась поддерживать законопроект, поступивший в Раду о выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».

Как прокомментировала ситуацию депутат от данной партии Елизавета Богуцкая, поддержка данного законопроекта стала бы «плевком в сторону граждан, уехавших из Донбасса на Украину и до сих пор не получающих никаких средств». Также депутат высказал непонимание, как «выявлять пророссийски настроенных жителей ДНР и ЛНР».

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?» – цитирует парламентария РИА «Новости».

Напомним, 4 февраля украинская Рада отправила на повторное первое чтение новый законопроект, в котором утверждается выплата пенсий для жителей Донбасса и Луганской области. Партия «Слуга народа» выступает против документа, поскольку, по их мнению, жители данный территорий поддерживают Россию.