В Кремле прокомментировали информацию о гибели российских военнослужащих в Сирии

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал информацию и гибели российских военных в сирийском Идлибе. По словам представителя Кремля, у него нет точной информации по данному вопросу.

«Это надо обращаться в Минобороны или в МИД обращаться, но не к нам, – пояснил Песков. – Если военные специалисты, то, наверное, надо в военном ведомстве спрашивать, ну или за разъяснениями в МИД идти».

Ранее сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что за последние 2 недели в сирийском Идлибе погибли военные из РФ и Турции. При этом подробности гибели военнослужащих не называются. Отмечается лишь, что это произошло на фоне резкого усиления активности террористических организаций, которые ведут свою деятельность на территории Сирии.