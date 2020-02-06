В Крыму прокомментировали высказывание украинского чиновника о «неготовности» к возвращению

Высказывание «постоянного представителя» украинского президента в Крыму Антона Кориневича о «неготовности Киева вернуть полуостров» является «бредом», рассказал RT руководитель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Накануне Корниевич заявил, что у Киева нет понимания, как сопоставить функции центрального управления и местного на полуострове. В этой связи «Украина не готова вернуть себе Крым».

«Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму», - рассказал Гемпель. Он уверен, что на подобные заявления не стоит обращать внимание.

Его коллега, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, считает, что в данное высказывание является «позитивным» посланием для Москвы.

«Это - вынужденное, но искреннее признание», - добавил Бальбек.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове всенародного референдума, на котором За воссоединение высказались 96,77 % избирателей республики, а также 95,6 % жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.