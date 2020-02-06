Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на медицинские маски

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – заявил, что поручил комитетам Госдумы по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением в аптеках цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

При этом он напомнил, что ещё накануне это проблема была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

«Действительно есть случаи, когда на фоне новостей о вспышке коронавирусной инфекции цены на маски завышаются пророй в 100 раз и даже больше, – отметил спикер Госдумы. – Президент РФ подчеркнул, что реакция должна быть самой серьёзной, так как наживаться на людях недопустимо».

Как отметил Володин, в этой ситуации правильно поручить комитетам парламента запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам. Кроме того, спикер также подчеркнул, что необходимо взаимодействовать со СП и ФАС, «чтобы подобные безобразия не возникали».