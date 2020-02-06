Врач назвал продукты, защищающие от вирусов

Немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух рекомендует включать в свой рацион картофель, капусту и шпинат в качестве противовирусной профилактики, пишет журнал Focus. Помимо этого врач советует зимой есть больше моркови, которая включает в себя каротиноиды, способные оказывать антиоксидантное действие и поддерживающие иммунную систему.

В качестве второго блюда врач рекомендует есть рыбу, а перекусов лучше избежать. Если нет возможности полноценно поесть можно перекусить орехами и семенами, которые содержат множество питательных веществ, в том числе витамин Е, медь и селен. При этом врач советует не переедать даже зимой, поскольку это плохо влияет на ЖКТ. Также диетолог не рекомендует сидеть на диетах в холодное время года, так как постоянное недоедание негативно влияет на иммунную систему и организм начинает хуже сопротивляться инфекциям. По словам врача, необходимо соблюдать разумный баланс в питании.