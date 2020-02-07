Депутат Госдумы РФ Хайруллин погиб при крушении вертолёта в Татарстане

Депутат нижней палаты российского парламента, член фракции «Единая Россия» Айрат Хайруллин погиб при крушении частного вертолёта Bell в Татарстане. По данным агентства «Интерфакс», которое ссылается на информированный источник, депутат получил тяжёлые травмы, от которых скончался.

Кроме Хайруллина на борту воздушного судна находились ещё два человека – помощник депутата и пилот. Согласно предварительной информации, они живы, хотя также получили тяжёлые травмы. Как сообщает Telegrm-канал Mash, пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания, опросить их сейчас невозможно – их передали в руки медиков.

Тело Хайруллина пока достать не смогли, так как оно зажато под вертолётом.

Информацию о крушении вертолёта подтвердили уже в Приволжской транспортной прокуратуре. Известно, что крылатая машина, которая оформлена на компанию «Восток Транс», упала возле города Лаишево.

В Росавиации заявили, что причиной крушения вертолёта могли послужить плохие метеоусловия. Ведомство уже сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы.