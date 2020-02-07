Эксперт из Японии пояснил, почему США на самом деле вышли из ДРСМД

Вашингтон в одностороннем порядке покинул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией из-за отсутствия в соглашении третьих стран, например, Китая, считает президент Национального института политических исследований Японии Акихико Танака. Он уверен, что заключение двухстороннего соглашения было достаточно легким делом для США, поскольку они обсуждали документ только с Россией.

Своим выходом Вашингтон продолжает держать Европу в страхе перед Россией, а значит Брюссель продолжает увеличивать финансовые вливания в оборонную сферу, добавляет эксперт.

«Договор заставлял США и Россию воздерживаться и контролировал ракеты средней и меньшей дальности, а в это время Китай разрабатывал собственные подобные ракеты», - рассказал Танака в ходе дискуссии клуба «Валдай».

В этой связи, если мир заинтересован в функционировании подобного договора, в него должны войти третьи страны Китай или, например, Индия, цитирует политолога РИА «Новости». Он добавил, что Япония сегодня не заинтересована в размещении американских ракет средней и меньшей дальности на своей территории.

Напомним, США в одностороннем порядке вышли из договора РСМД 2 августа прошлого года. Российский президент Владимир Путин в ответ на этот шаг предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД.