Главе Минобороны РФ продемонстрировали, как саперы смогут заряжать гаджеты от солнца

Министру обороны Сергею Шойгу в входе визита в Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск в Нахабино ознакомился с последними разработками для российской армии, сообщает РИА «Новости». Главе Минобороны в частности показали, как саперы смогут заряжать мобильные устройства от солнца, а также уникальное устройство, которое способно определять бомбы и мины по парам взрывчатки.

Отдельно была продемонстрирована система дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, способное подрывать заряд на расстоянии до одного километра. Уточняется, что при помощи новой разработки российские саперы смогут зарядить любой гаджет от солнца за один час.

Министр также осмотрел новейшую мину из разряда взрыво-зажигательных, а также стал свидетелем опыта, который провели в присутсвии Шойгу разработчики. Они показали главе ведомства, как держится на плаву при разной интенсивности волнения и течении макет паромно-мостовой машины.